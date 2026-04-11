Рейтинг@Mail.ru
"Защищают Шевалье": Мостовой объяснил перепалку журналиста с Сафоновым
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:47 11.04.2026 (обновлено: 16:01 11.04.2026)
"Защищают Шевалье": Мостовой объяснил перепалку журналиста с Сафоновым

Мостовой: французская пресса вопросами к Сафонову пытается защитить Шевалье

© Соцсети вратаря
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© Соцсети вратаря
Матвей Сафонов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой, комментируя перепалку российского вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова с французским журналистом, отметил, что пресса таким образом старается поддержать его конкурента за место в основе француза Люку Шевалье.
В среду "ПСЖ" обыграл в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов "Ливерпуль" со счетом 2:0, Сафонов защищал ворота парижан. Ранее, 3 апреля, "ПСЖ" обыграл дома "Тулузу" со счетом 3:1 в 28-м туре чемпионата Франции, гости забили единственный гол после двух подряд ошибок Сафонова. Как сообщает RMC Sport, после матча с "Ливерпулем" один из репортеров попытался спровоцировать россиянина вопросами, не начал ли он в себе сомневаться после игры с "Тулузой", в ответ Сафонов вступил с журналистом в спор на французском языке.
«
"Конечно, журналисты чаще всего стараются защитить своего - в данном случае Шевалье. Это нормально, если ты иностранец, а свой сидит на лавке. У нас было бы то же самое, - сказал Мостовой РИА Новости. - А на главного тренера повлиять они не могут, Луис Энрике и его тренерский штаб - испанцы. Если бы руководство французского клуба решало, кто будет играть в воротах, Луис Энрике бы сказал: "Извините, я ухожу". В футболе, конечно, разные случаи бывают, когда тренеру говорят, что будет свой играть. Но это не тот случай".
"А то, что Матвей так говорит по-французски, - молодец. Немногие могут выучить такой сложный язык за столь быстрый срок, - добавил Мостовой. - Ну а журналисты везде одинаковые. Работа журналиста в этом и заключается, чтобы поджечь, разогнать. Ничего удивительного тут нет. Ну и понятно, что, как только ты допускаешь ошибочку, тебя любой захочет уколоть. Где-то нервы не выдержат, где-то ответишь резко. У меня это было много раз".
ФутболСпортАлександр МостовойЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    Монако
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Жирона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Пиза
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Мец
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Вулверхэмптон
    4
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала