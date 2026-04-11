"Защищают Шевалье": Мостовой объяснил перепалку журналиста с Сафоновым

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой, комментируя перепалку российского вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова с французским журналистом, отметил, что пресса таким образом старается поддержать его конкурента за место в основе француза Люку Шевалье.
В среду "ПСЖ" обыграл в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов "Ливерпуль" со счетом 2:0, Сафонов защищал ворота парижан. Ранее, 3 апреля, "ПСЖ" обыграл дома "Тулузу" со счетом 3:1 в 28-м туре чемпионата Франции, гости забили единственный гол после двух подряд ошибок Сафонова. Как сообщает RMC Sport, после матча с "Ливерпулем" один из репортеров попытался спровоцировать россиянина вопросами, не начал ли он в себе сомневаться после игры с "Тулузой", в ответ Сафонов вступил с журналистом в спор на французском языке.
"Конечно, журналисты чаще всего стараются защитить своего - в данном случае Шевалье. Это нормально, если ты иностранец, а свой сидит на лавке. У нас было бы то же самое, - сказал Мостовой РИА Новости. - А на главного тренера повлиять они не могут, Луис Энрике и его тренерский штаб - испанцы. Если бы руководство французского клуба решало, кто будет играть в воротах, Луис Энрике бы сказал: "Извините, я ухожу". В футболе, конечно, разные случаи бывают, когда тренеру говорят, что будет свой играть. Но это не тот случай".
"А то, что Матвей так говорит по-французски, - молодец. Немногие могут выучить такой сложный язык за столь быстрый срок, - добавил Мостовой. - Ну а журналисты везде одинаковые. Работа журналиста в этом и заключается, чтобы поджечь, разогнать. Ничего удивительного тут нет. Ну и понятно, что, как только ты допускаешь ошибочку, тебя любой захочет уколоть. Где-то нервы не выдержат, где-то ответишь резко. У меня это было много раз".