"Защищают Шевалье": Мостовой объяснил перепалку журналиста с Сафоновым

В среду "ПСЖ" обыграл в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов "Ливерпуль" со счетом 2:0, Сафонов защищал ворота парижан. Ранее, 3 апреля, "ПСЖ" обыграл дома "Тулузу" со счетом 3:1 в 28-м туре чемпионата Франции, гости забили единственный гол после двух подряд ошибок Сафонова. Как сообщает RMC Sport, после матча с "Ливерпулем" один из репортеров попытался спровоцировать россиянина вопросами, не начал ли он в себе сомневаться после игры с "Тулузой", в ответ Сафонов вступил с журналистом в спор на французском языке.