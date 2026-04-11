Москвина назвала свадьбу фигуристки Мишиной самой главной новостью

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости, Андрей Симоненко. Заслуженный тренер России Тамара Москвина рассказала РИА Новости, что из новостей, связанных с ее учениками, двукратными бронзовыми призерами Олимпиады Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, главной в данный момент является предстоящая свадьба фигуристки.
В минувшем сезоне Мишина и Галлямов стали серебряными призерами чемпионата России, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, а также стали вторыми в Финале Гран-при России.
"Занимаемся планированием подготовки в следующем сезоне. Из новостей – у Анастасии будет свадьба. Пока это самое главное", - сказала Москвина.
Мишиной 24 года. Вместе с партнером, который на два года старше, фигуристка также побеждала на чемпионате мира 2021 года и выигрывала чемпионат Европы 2022 года.