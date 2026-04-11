Рейтинг@Mail.ru
Москвина назвала свадьбу фигуристки Мишиной самой главной новостью - РИА Новости Спорт, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
14:24 11.04.2026 (обновлено: 15:35 11.04.2026)
Москвина назвала свадьбу фигуристки Мишиной самой главной новостью

Москвина о Мишиной и Галлямове: пока главная новость – о свадьбе Анастасии

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЧемпионат России по фигурному катанию 2026
Чемпионат России по фигурному катанию 2026 - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Чемпионат России по фигурному катанию 2026. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости, Андрей Симоненко. Заслуженный тренер России Тамара Москвина рассказала РИА Новости, что из новостей, связанных с ее учениками, двукратными бронзовыми призерами Олимпиады Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, главной в данный момент является предстоящая свадьба фигуристки.
В минувшем сезоне Мишина и Галлямов стали серебряными призерами чемпионата России, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, а также стали вторыми в Финале Гран-при России.
"Занимаемся планированием подготовки в следующем сезоне. Из новостей – у Анастасии будет свадьба. Пока это самое главное", - сказала Москвина.
Мишиной 24 года. Вместе с партнером, который на два года старше, фигуристка также побеждала на чемпионате мира 2021 года и выигрывала чемпионат Европы 2022 года.
Фигурное катаниеСпортРоссияАнастасия МишинаТамара МосквинаАлександр Галлямов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    Монако
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Жирона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Пиза
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Мец
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Вулверхэмптон
    4
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала