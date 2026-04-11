"Сибирь" продлила контракт с главным тренером Люзенковым

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Новосибирская "Сибирь" продлила контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новое соглашение с Люзенковым рассчитано на три сезона.
Специалист стал исполняющим обязанности главного тренера "Сибири" в ноябре, сменив Вячеслава Буцаева. В январе было принято решение об утверждении Люзенкова в должности главного тренера. В текущем сезоне "Сибирь" набрала 69 очков и заняла восьмое место в таблице Восточной конференции, обеспечив выход в плей-офф КХЛ. В серии первого раунда клуб уступил магнитогорскому "Металлургу" со счетом 1-4.
Люзенкову 48 лет. Ранее он тренировал петербургское "Динамо", выступающее во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), а также ряд клубов Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).