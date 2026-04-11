"Роскосмос" рассказал о сотрудничестве с Китаем по изучению лунной радиации

ПЕКИН, 11 апр - РИА Новости. Российский аппарат по изучению лунного грунта и лунной радиации будет установлен на китайском зонде в рамках программы по исследованию спутника Земли, рассказал РИА Новости представитель госкорпорации "Роскосмос" в Китае Алексей Сухов.
В субботу в Пекине состоялось мероприятие, посвященное 65-летию со дня первого полета человека в космос. Граждане России, проживающие в столице КНР, а также российские дипломаты приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину.
"В этом году планируется очередной запуск китайского лунного зонда Чанъэ, на этом зонде по согласованию сторон будет установлена российская аппаратура, которая предназначена для изучения лунного грунта и лунной радиации", - сказал Сухов.
Ранее управление программы пилотируемых полетов КНР сообщило, что китайский зонд для лунных исследований "Чанъэ-7" с российским детектором лунной пыли доставлен на космодром Вэньчан на острове Хайнань, он будет запущен во второй половине 2026 года.
Миссия "Чанъэ-7" в рамках четвертого этапа китайской программы исследования Луны включает в свой состав посадочный аппарат, который должен совершить посадку на южном полюсе Луны. На аппарате также будут установлены шесть полезных нагрузок от семи стран и международных организаций. Цель миссии - проведение научных исследований в окрестности Южного полюса Луны, в том числе изучение характеристик реголита поверхности, внутренних свойств и космической среды в месте посадки.
"Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление 2 сентября 2025 года в Пекине подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области интеграции российского научного прибора "Пылевой мониторинг Луны" в состав китайского космического аппарата миссии "Чанъэ-7". Меморандум был включен в список документов, подписанных по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
