Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:02 11.04.2026
"Роскосмос" рассказал о сотрудничестве с Китаем по изучению лунной радиации

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 11 апр - РИА Новости. Российский аппарат по изучению лунного грунта и лунной радиации будет установлен на китайском зонде в рамках программы по исследованию спутника Земли, рассказал РИА Новости представитель госкорпорации "Роскосмос" в Китае Алексей Сухов.
В субботу в Пекине состоялось мероприятие, посвященное 65-летию со дня первого полета человека в космос. Граждане России, проживающие в столице КНР, а также российские дипломаты приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину.
"В этом году планируется очередной запуск китайского лунного зонда Чанъэ, на этом зонде по согласованию сторон будет установлена российская аппаратура, которая предназначена для изучения лунного грунта и лунной радиации", - сказал Сухов.
Ранее управление программы пилотируемых полетов КНР сообщило, что китайский зонд для лунных исследований "Чанъэ-7" с российским детектором лунной пыли доставлен на космодром Вэньчан на острове Хайнань, он будет запущен во второй половине 2026 года.
Миссия "Чанъэ-7" в рамках четвертого этапа китайской программы исследования Луны включает в свой состав посадочный аппарат, который должен совершить посадку на южном полюсе Луны. На аппарате также будут установлены шесть полезных нагрузок от семи стран и международных организаций. Цель миссии - проведение научных исследований в окрестности Южного полюса Луны, в том числе изучение характеристик реголита поверхности, внутренних свойств и космической среды в месте посадки.
"Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление 2 сентября 2025 года в Пекине подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области интеграции российского научного прибора "Пылевой мониторинг Луны" в состав китайского космического аппарата миссии "Чанъэ-7". Меморандум был включен в список документов, подписанных по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
НаукаВ миреКитайЛунаПекинАлексей СухойЮрий Гагарин (космонавт)Владимир ПутинРоскосмосКосмос - РИА НаукаНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала