Тренер "Салавата Юлаева" объяснил второе поражение от "Локомотива" - РИА Новости Спорт, 11.04.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
01:06 11.04.2026
Тренер "Салавата Юлаева" объяснил второе поражение от "Локомотива"

Козлов: любой тренер в КХЛ думает, как взломать защиту "Локомотива"

© пресс-служба ХК "Ак Барс"Главный тренер ХК "Салават Юлаев" Виктор Козлов
Главный тренер ХК Салават Юлаев Виктор Козлов - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© пресс-служба ХК "Ак Барс"
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Главный тренер уфимского "Салавата Юлаева" Виктор Козлов заявил, что вопрос игры против защиты ярославского "Локомотива" является сложным для любого тренера Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В пятницу "Салават Юлаев" проиграл на выезде "Локомотиву" (0:2) во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. В первой встрече уфимцы также проиграли действующему обладателю трофея всухую (0:1).
"Такой вопрос на уме не у одного тренера, который играет против них. Думаем, как забить. На пятак не пускают. У нас были моменты на контратаках. Забили бы один гол, кто знает, как все повернулось бы. Конечно, приятнее играть, когда ты ведешь по счету. Все-таки у "Локомотива" тяжело взломать оборону", - приводит слова Козлова с пресс-конференции сайт "Салавата Юлаева".
Следующие два матча серии до четырех побед пройдут 12 и 14 апреля на домашней арене "Салавата Юлаева".
