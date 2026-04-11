В Норвегии не удивлены, что Большунов по-прежнему опережает Коростелева - РИА Новости Спорт, 11.04.2026
Лыжные гонки
 
16:34 11.04.2026 (обновлено: 23:42 11.04.2026)
В Норвегии не удивлены, что Большунов по-прежнему опережает Коростелева

Сальтведт: будет неудивительно, если Коростелев станет лучшим лыжником России

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Журналист NRK Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что не будет удивлен, если в следующем сезоне Савелий Коростелев станет лучшим лыжником России.
По итогам сезона Кубка мира Коростелев завоевал первую в карьере медаль, став третьим в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на девятом этапе в финском Лахти. Также россиянин выступил на Олимпиаде в Италии, где его лучшим результатом стало четвертое место в скиатлоне.
"Не удивлен, что Большунов по-прежнему опережает Коростелева. Тем не менее у Савелия сезон выдался гораздо сложнее, чем у Александра. Кроме того, это его первый сезон на международных соревнованиях, но он уже не раз показал себя с лучшей стороны. Ему до сих пор приходится нелегко на международных стартах, но я не удивлюсь, если в следующем сезоне Коростелев станет лучшим российским лыжником. Теперь он знает, что для этого нужно", - сказал Сальтведт.
