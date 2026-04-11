Рейтинг@Mail.ru
Карл III может стать последним королем в истории Британии, считает политик - РИА Новости, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:06 11.04.2026
Карл III может стать последним королем в истории Британии, считает политик

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth — Король Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Репутация британской королевской семьи среди населения упала так низко, что король Карл III может стать последним монархом в истории страны, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.
"Вероятно, что после смерти Карла пройдет референдум насчёт сохранения монархии, а он сам человек не очень здоровый, так что речь не идёт о далёком будущем", - сказал Гэллоуэй РИА Новости на полях Московского экономического форума.
Собеседник объяснил, что уважением жителей Британии пользовалась покойная королева Елизавета II. Однако популярность королевской семьи подорвали скандалы в последние годы жизни королевы и после ее смерти. В частности, огромный ущерб репутации династии нанесло раскрытие связей бывшего принца Эндрю с финансистом Джеффри Эпштейном.
"Я абсолютно уверен, что к концу века монархия исчезнет", - подчеркнул Гэллоуэй.
В миреВеликобританияДжордж ГэллоуэйКарл IIIЕлизавета II
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала