Космонавт Кононенко стал почётным гражданином Байконура

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Звание "Почётный гражданин города Байконур" присвоено начальнику Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, командиру российского отряда космонавтов, космонавту-рекордсмену Олегу Кононенко, сообщили в отделе по связям со СМИ администрации города.

Кононенко совершил пять полётов на Международную космическую станцию общей продолжительностью почти 1111 дней, это абсолютный рекорд. Сейчас он готовится к шестому полёту.