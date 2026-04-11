Космонавт Кононенко стал почётным гражданином Байконура

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Звание "Почётный гражданин города Байконур" присвоено начальнику Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, командиру российского отряда космонавтов, космонавту-рекордсмену Олегу Кононенко, сообщили в отделе по связям со СМИ администрации города.
Накануне на Байконуре прошло торжественное собрание, посвященное 65-летию первого полета человека в космос, который совершил Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года.
"Одним из ключевых моментов торжественного собрания стала церемония присвоения звания "Почетный гражданин города Байконур". В этом году за многолетний труд и верность традициям космодрома соответствующие знаки отличия и удостоверения были вручены Фазлиддину Ибрагимову, Олегу Кононенко, Виктору Кулепетову. Церемонию провел глава города", - говорится в сообщении.
Глава города Константин Бусыгин отметил, что Байконур изначально строился для того, чтобы обеспечивать работу космодрома. И сейчас он живет для того, чтобы проводить пуски, растить детей, развиваться. Он поблагодарил ветеранов космодрома и казахстанских коллег за работу по предстоящему запуску ракеты "Союз-5".
"Активно реализуется совместный с Россией проект "Байтерек", в рамках которого работают более 350 наших специалистов. В прошлом году Байконур отметил своё 70-летие, и я убеждён, что и в 80, и в 100 лет мы будем свидетелями его дальнейшего роста и развития", - сказал, в свою очередь, спецпредставитель президента Казахстана на комплексе "Байконур" Кайрат Нуртай.
Кононенко совершил пять полётов на Международную космическую станцию общей продолжительностью почти 1111 дней, это абсолютный рекорд. Сейчас он готовится к шестому полёту.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.