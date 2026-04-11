Вирусолог рассказал, где в России обитают опасные комары

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Комары рода Aedes, которые могут переносить возбудителей тропических лихорадок, обитают в Краснодарском крае, но риск заболеть из-за насекомых в России минимален, сообщил РИА Новости директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Ранее индонезийский эпидемиолог Гари Будиман сообщил РИА Новости, что в туристических районах Бали меняется поведение комаров-переносчиков опасных вирусов, они все чаще проявляют активность в дневное время, что повышает риски заражения туристов.

"В Россию комары рода Aedes (переносящие возбудителей тропических лихорадок - ред.) были завезены в 2008 году, и сейчас они есть на большей территории Краснодарского края . Вспышек подобных лихорадок у нас не было, и не факт, что в обозримом будущем будут", - сказал он.

Лукашев отметил, что помимо комаров для вспышек заболевания нужна высокая температура, чтобы вирус смог развиться.

"Идеальная температура для передачи тропических вирусных лихорадок – это 30-32 градуса, у нас это не самые частые температуры. Кроме того, такие температуры должны держаться достаточно длительное время", - подчеркнул он.