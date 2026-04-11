Российского вратаря Кочеткова перевели в фарм-клуб АХЛ

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" перевел российского вратаря Петра Кочеткова в фарм-клуб "Чикаго Вулвз" из Американской хоккейной лиги (АХЛ), сообщается в аккаунте "ураганов" в соцсети Х.
В конце декабря 2025 года стало известно, что Кочетков перенесет операцию в связи с травмой нижней части тела, из-за чего может пропустить остаток сезона. В апреле 26-летний вратарь вернулся к тренировкам на льду. Отмечается, что Кочетков отправлен в фарм‑клуб для восстановления игровой формы.
Кочетков на драфте НХЛ 2019 года был выбран "Каролиной" во втором раунде под общим 36-м номером. Вратарь выступает за клуб с 2022 года и провел в его составе 125 матчей, отразив 90,5% бросков и 11 раз сыграв на ноль. В текущем сезоне он сыграл в составе команды девять матчей, одержав шесть побед, при одном шатауте.
