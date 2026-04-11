"Ак Барс" обыграл минское "Динамо" в четвертьфинале Кубка Гагарина

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" обыграл минское "Динамо" во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
11 апреля 2026 • начало в 16:30
Закончен в OT
09:54 • Алекс Лимож
(Сам Анас, Виталий Пинчук)
05:43 • Сергей Кузнецов
(Алекс Лимож, Тай Смит)
07:22 • Виталий Пинчук
01:48 • Григорий Денисенко
04:08 • Степан Терехов
15:37 • Александр Барабанов
(Mitchell Miller, Никита Лямкин)
19:07 • Артем Галимов
11:16 • Нэйтан Тодд
(Степан Терехов, Кирилл Семенов)
Встреча в Минске завершилась в овертайме со счетом 5:4 (3:1, 0:0, 1:3, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Григорий Денисенко (2-я минута), Степан Орехов (5), Александр Барабанов (16), Артем Галимов (60) и Нейтан Тодд (72). В составе хозяев шайбы забросили Алекс Лимож (10), Сергей Кузнецов (46), Виталий Пинчук (48) и Сэм Энэс (59).
Этот матч стал 1000-м в КХЛ для капитана "Динамо" Андрея Стася. Белорусский нападающий - пятый в истории игрок, достигший подобной отметки. Его партнер по команде Кирилл Воронин провел 600-ю игру в лиге.