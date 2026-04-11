15:58 11.04.2026 (обновлено: 16:43 11.04.2026)
"Металлург" второй раз подряд обыграл "Торпедо" в серии плей-офф КХЛ

Эпизод матча "Торпедо" - "Металлург"
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над нижегородским "Торпедо" во втором матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
11 апреля 2026 • начало в 13:30
Завершен
Металлург Мг
4 : 1
Торпедо НН
17:47 • Сергей Толчинский
(Дерек Барак)
04:02 • Даниил Вовченко
(Макар Хабаров, Дерек Барак)
03:42 • Валерий Орехов
(Никита Коротков, Mikhail Fyodorov)
15:46 • Александр Петунин
06:12 • Игорь Гераськин
(Амир Гараев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Сергей Толчинский (18-я минута), Даниил Вовченко (25), Валерий Орехов (44) и Александр Петунин (56). У "Торпедо" отличился Игорь Гераськин (47).
Нападающий "Металлурга" Роман Канцеров сыграл свой 200-й матч в КХЛ.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Металлурга". Третий матч пройдет в Нижнем Новгороде 13 апреля.
"Металлург" по итогам регулярного чемпионата выиграл Кубок континента, в первом раунде плей-офф команда со счетом 4-1 победила новосибирскую "Сибирь". "Торпедо" финишировало на шестой строчке в Западной конференции и в 1/8 финала Кубка Гагарина нанесло поражение череповецкой "Северстали" со счетом 4-1.
