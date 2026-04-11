20:41 11.04.2026 (обновлено: 21:14 11.04.2026)
Второй бомбардир РПЛ получил травму

Футболист "Балтики" Хиль травмировался в матче с "Нижним Новгородом"

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Нападающий калининградской "Балтики" Брайан Хиль из-за повреждения не смог доиграть матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Нижнего Новгорода".
На 36-й минуте сальвадорский футболист бесконтактно травмировал ногу и смог покинуть поле только с посторонней помощью. Его заменил Дерик Ласерда.
Хиль с 13 голами занимает второе место в списке бомбардиров текущего сезона РПЛ, уступая только Джону Кордобе (14) из "Краснодара".
Российская премьер-лига (РПЛ)
11 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Балтика
2 : 2
Нижний Новгород
48‎’‎ • Элдар Чивич
85‎’‎ • Максим Петров (П)
08‎’‎ • Реналдо Сефас
(Yuri Koledin)
90‎’‎ • Свен Карич
