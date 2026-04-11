Второй бомбардир РПЛ получил травму

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Нападающий калининградской "Балтики" Брайан Хиль из-за повреждения не смог доиграть матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Нижнего Новгорода".

На 36-й минуте сальвадорский футболист бесконтактно травмировал ногу и смог покинуть поле только с посторонней помощью. Его заменил Дерик Ласерда.