Второй бомбардир РПЛ получил травму

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Нападающий калининградской "Балтики" Брайан Хиль из-за повреждения не смог доиграть матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Нижнего Новгорода".
На 36-й минуте сальвадорский футболист бесконтактно травмировал ногу и смог покинуть поле только с посторонней помощью. Его заменил Дерик Ласерда.
Хиль с 13 голами занимает второе место в списке бомбардиров текущего сезона РПЛ, уступая только Джону Кордобе (14) из "Краснодара".
11 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
48’ • Элдар Чивич
85’ • Максим Петров (П)
08’ • Реналдо Сефас
90’ • Свен Карич