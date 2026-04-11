Хайкин пропустил пять мячей после получения норвежского гражданства - РИА Новости Спорт, 11.04.2026
22:14 11.04.2026
Хайкин пропустил пять мячей после получения норвежского гражданства

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Будё-Глимт", за который выступает получивший норвежское гражданство вратарь Никита Хайкин, проиграл "Викингу" в матче четвертого тура чемпионата Норвегии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Ставангере, завершилась победой хозяев поля со счетом 5:0. Для Хайкина это была первая игра после получения норвежского паспорта.
"На этой неделе Хайкин получил норвежское гражданство, но его игра в моменте с первым голом "Викинга" не стала хорошей заявкой на место в сборной. Вратарь "Будё-Глимт" отбил мяч перед собой, и Кристиансен оказался первым на добивании, отправив мяч в сетку", — пишет NRK.
О получении Хайкиным норвежского паспорта стало известно в пятницу. Ранее сообщалось, что голкипер, выступавший за юношеские и молодежную сборные России, отказался от российского футбольного гражданства. В ноябре вратарь заявил, что для него было бы честью сыграть за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. Главный тренер команды Столе Сольбаккен не исключал, что рассмотрит кандидатуру Хайкина.
