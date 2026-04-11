На Кунцевском кладбище может появиться памятник Тиграну Кеосаяну

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Памятник режиссеру Тиграну Кеосаяну может появиться на Кунцевском кладбище в Москве, где похоронены его отец и брат, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ ведущая Лера Кудрявцева спросила, не планируется ли установить памятник Кеосаяну, куда могли бы прийти те, кто хочет отдать дань памяти режиссеру.
"Это хорошая идея. Ничего же не мешает просто поставить его памятник там же, где отец его и брат", - ответила Симоньян и предложила поклонникам режиссера пересматривать снятые им картины.
Известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве. В его фильмографии - картины "Президент и его внучка", "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". В 2025 году вышел последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", снятый по сценарию Маргариты Симоньян. Работал на радио и телевидении. Заслуженный деятель искусств РФ (2024), заслуженный артист России (2025).
Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года.