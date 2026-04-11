Рейтинг@Mail.ru
На Кунцевском кладбище может появиться памятник Тиграну Кеосаяну - РИА Новости, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:50 11.04.2026
На Кунцевском кладбище может появиться памятник Тиграну Кеосаяну

На Кунцевском кладбище в Москве может появиться памятник Тиграну Кеосаяну

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Тигран Кеосаян
Режиссер Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Режиссер Тигран Кеосаян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Памятник режиссеру Тиграну Кеосаяну может появиться на Кунцевском кладбище в Москве, где похоронены его отец и брат, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ ведущая Лера Кудрявцева спросила, не планируется ли установить памятник Кеосаяну, куда могли бы прийти те, кто хочет отдать дань памяти режиссеру.
"Это хорошая идея. Ничего же не мешает просто поставить его памятник там же, где отец его и брат", - ответила Симоньян и предложила поклонникам режиссера пересматривать снятые им картины.
Известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве. В его фильмографии - картины "Президент и его внучка", "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". В 2025 году вышел последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", снятый по сценарию Маргариты Симоньян. Работал на радио и телевидении. Заслуженный деятель искусств РФ (2024), заслуженный артист России (2025).
Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года.
МоскваРоссияТигран КеосаянМаргарита СимоньянЛера КудрявцеваМиражНТВ (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала