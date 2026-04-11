Рейтинг@Mail.ru
Кеосаян завещал похоронить его прах дома под пинией, заявила Симоньян
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 11.04.2026
Кеосаян завещал похоронить его прах дома под пинией, заявила Симоньян

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТигран Кеосаян
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Тигран Кеосаян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Режиссер Тигран Кеосаян завещал похоронить его прах дома под пинией, что и будет сделано, рассказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"У нас в доме, который мы строили пять лет и наконец-то достраиваем - теперь уже я… там пиния посажена. Мы с ним посадили пинию. Дерево пиния. И мы с ним давным-давно договорились, это он первый сказал: "Я буду лежать под этой пиней. И ты будешь со мной рядом", - поделилась Симоньян с Лерой Кудрявцевой в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Симоньян рассказала, как Тигран Кеосаян впал в кому
Вчера, 21:37
Она добавила, что сейчас прах мужа находится рядом с ней, на прикроватной тумбочке, и "каждый день начинается с мысли о нем и заканчивается с мыслью о нем".
"Потом и мой прах, и его прах я попрошу перемешать, поставить в саркофаг. И мы там будем с ним под пинией", - заключила Симоньян.
Известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве. В его фильмографии - картины "Президент и его внучка", "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". В 2025 году вышел последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", снятый по сценарию Маргариты Симоньян. Работал на радио и телевидении. Заслуженный деятель искусств РФ (2024), заслуженный артист России (2025).
Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года.
Режиссер Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
РоссияМоскваТигран КеосаянМаргарита Симоньян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала