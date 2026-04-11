Кеосаян завещал похоронить его прах дома под пинией, заявила Симоньян

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Режиссер Тигран Кеосаян завещал похоронить его прах дома под пинией, что и будет сделано, рассказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"У нас в доме, который мы строили пять лет и наконец-то достраиваем - теперь уже я… там пиния посажена. Мы с ним посадили пинию. Дерево пиния. И мы с ним давным-давно договорились, это он первый сказал: "Я буду лежать под этой пиней. И ты будешь со мной рядом", - поделилась Симоньян Лерой Кудрявцевой в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ

Она добавила, что сейчас прах мужа находится рядом с ней, на прикроватной тумбочке, и "каждый день начинается с мысли о нем и заканчивается с мыслью о нем".

"Потом и мой прах, и его прах я попрошу перемешать, поставить в саркофаг. И мы там будем с ним под пинией", - заключила Симоньян.

Известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве . В его фильмографии - картины "Президент и его внучка", "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". В 2025 году вышел последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", снятый по сценарию Маргариты Симоньян. Работал на радио и телевидении. Заслуженный деятель искусств РФ (2024), заслуженный артист России (2025).