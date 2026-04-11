СК назвал причину гибели туристов на Камчатке
09:11 11.04.2026 (обновлено: 10:27 11.04.2026)
© Фото предоставлено ГУ МЧС России по Камчатскому краю — Поиски туристов на Камчатке
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр — РИА Новости. Причиной гибели двух туристов на Камчатке стало переохлаждение, сообщил Следственный комитет.
Группа из девяти человек отправилась в поход на лыжах 28 марта. В районе Таловского кордона 3 апреля произошел конфликт, участники разделились: двое остались на Семеновском кордоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу. Седьмого апреля связь с ними прервалась. Поиски осложняла сильная метель. В итоге вертолет МЧС эвакуировал пятерых пострадавших, еще двое погибли, их тела доставят в Елизово.
"Вследствие ненадлежащей оценки погодной и метеорологической обстановки, непринятия мер по обеспечению безопасности участников похода и несоблюдения установленных требований безопасности в ходе прохождения маршрута от переохлаждения наступила смерть двух его участников 22 и 24 лет, а также причинен вред здоровью еще пяти человек", — написало ведомство в MAX.
По версии СК, туристы приехали на Камчатку из Санкт-Петербурга. Они пошли в поход третьей категории сложности. Маршрут включал Авачинский перевал и другие точки в Елизовском районе. Разрешение на посещение природного парка у руководителя группы было.
Следователи расследуют уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Выживших туристов допросили, также назначены судебно-медицинские экспертизы.
