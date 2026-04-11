Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:07 11.04.2026
В ГД предложили снизить возраст выхода на пенсию для работников АПК

Миронов предложил снизить возраст выхода на пенсию для работников АПК

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил снизить возраст выхода на пенсию работникам агропромышленного комплекса (АПК): женщинам - с 55 лет, мужчинам - с 60 лет.
"Предлагаю предоставить работникам АПК право на досрочный выход на пенсию. Мужчинам - с 60 лет, женщинам - с 55 лет. При этом их стаж работы в сельском хозяйстве должен составлять 25 и 20 лет", - сказал РИА Новости Миронов.
Он отметил, что в последние годы государство и частные инвесторы вкладывают в АПК сотни миллиардов рублей, благодаря чему в России нет проблемы с продовольственной безопасностью.
По словам лидера партии, Россия стала одним из лидеров мирового рейтинга по объёму продаж продовольствия, и ежегодно страна экспортирует его на десятки миллиардов долларов, что делает аграрный сектор одним из ключевых источников валютных поступлений.
"Немалые прибыли крупные аграрные компании получают внутри страны, но людям, работникам села что с того? Людям, которые день и ночь в любую погоду трудятся на фермах и в поле. Это около 6,4 миллионов граждан… Сельские труженики заслужили весомый набор социальных льгот, одной из них может стать снижение пенсионного возраста, и партия "Справедливая Россия" будет добиваться решения этого вопроса", – заключил Миронов.
ОбществоРоссияСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала