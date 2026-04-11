В ГД предложили снизить возраст выхода на пенсию для работников АПК

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил снизить возраст выхода на пенсию работникам агропромышленного комплекса (АПК): женщинам - с 55 лет, мужчинам - с 60 лет.

По словам лидера партии, Россия стала одним из лидеров мирового рейтинга по объёму продаж продовольствия, и ежегодно страна экспортирует его на десятки миллиардов долларов, что делает аграрный сектор одним из ключевых источников валютных поступлений.