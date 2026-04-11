Крянин выразил уважение чемпионке России в лыжах

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Звание чемпионки страны в марафоне придаст Карине Гончаровой эмоций, сил и энергии, и станет хорошим трамплином для выхода в следующем сезоне на новые высоты, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

"Девушки хорошо подготовились к гонке и показали, что они могут хорошо проходить такие длинные дистанции. Всем, кто смог пройти пятьдесят километров, можно поставить большой плюс. Все они молодцы", - отметил собеседник агентства.