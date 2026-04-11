Крянин выразил уважение чемпионке России в лыжах

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Звание чемпионки страны в марафоне придаст Карине Гончаровой эмоций, сил и энергии, и станет хорошим трамплином для выхода в следующем сезоне на новые высоты, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
Гончарова в субботу стала победительницей масс-старта на дистанции 50 км классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, проходящем в Апатитах. Спортсменка преодолела дистанцию за 2 часа 13 минут 25,7 секунды. Второе место заняла Алиса Жамбалова (+49,2 секунды), третье - Ольга Царева (+52,2).
"Карина стала чемпионкой России, и я хочу выразить ей огромное уважение. Она доказала, что на данный момент сильнейшая в нашей стране. Теперь ей предстоит большая работа, и я думаю, что такая яркая концовка сезона придаст ей положительных эмоций, новых сил и новой энергии. И станет хорошим трамплином для того, чтобы в следующем сезоне выходить уже на новый уровень готовности и мастерства. Видно, что у Карины есть предрасположенность к длинным дистанциям", - сказал Крянин.
"Девушки хорошо подготовились к гонке и показали, что они могут хорошо проходить такие длинные дистанции. Всем, кто смог пройти пятьдесят километров, можно поставить большой плюс. Все они молодцы", - отметил собеседник агентства.
В воскресенье лыжный сезон завершится мужским масс-стартом на чемпионате России. Гонка на 70 км классическим стилем пройдет в Мончегорске.
