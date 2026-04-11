Сборная России по футзалу разгромила команду Киргизии в товарищеском матче

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Сборная России по футзалу разгромила национальную команду Киргизии в первом из двух товарищеских матчей.
Встреча, которая прошла в субботу в Бишкеке, завершилась со счетом 6:0 в пользу россиян. Голы забили Камиль Герейханов (7-я минута), Александр Гребенщиков (9, 31), Илья Андреев (12), Денис Поваров (30) и Азиз Муждаков (35).
Ранее сборные России и Киргизии провели между собой четыре матча. Во всех встречах победу праздновала российская команда с разницей мячей 24:4.