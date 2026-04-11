Российские футболисты разгромили команду Вьетнама со счетом 14:0

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Юношеская сборная России по футзалу из игроков до 19 лет одержала победу над командой Вьетнама в товарищеском матче.
Встреча во вьетнамском Хошимине завершилась со счетом 14:0 в пользу сборной России. Пента-трик оформил Дмитрий Попов (12, 15, 17, 21 и 30-я минуты), хет-триком отличился Егор Сергеев (13, 34, 40), мячи также забили Данил Добродеев (16), Али Велемеев (20), Максим Мухин (26), Егор Цапин (26), Роман Колобов (34). На 10-й минуте также автоголом отметился игрок вьетнамской команды.
Команды также проведут второй матч в Хошимине 13 апреля.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Запрет распространяется также и на футзал.