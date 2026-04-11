"Челябинск" отыгрался в концовке в матче против "СКА-Хабаровска" - РИА Новости Спорт, 11.04.2026
19:00 11.04.2026 (обновлено: 19:06 11.04.2026)
"Челябинск" отыгрался в концовке в матче против "СКА-Хабаровска"

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "СКА-Хабаровск" сыграл вничью с "Челябинском" в матче 28-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Челябинске завершилась со счетом 2:2. В составе победителей мячи забили Тельядо Алкалде (21-я минута, с пенальти) и Степан Глотов (26). У "Челябинска" отличились Баба Н'Диайе (52) и Ян Гудков (90+5).
"СКА-Хабаровск", набрав 35 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. "Челябинск" с 39 баллами располагается на седьмой строчке.
В следующем матче "Челябинск" 17 апреля сыграет в гостях с красноярским "Енисеем", днем позднее "СКА-Хабаровск" примет волгоградский "Ротор".
Первая лига
11 апреля 2026 • начало в 17:00
Завершен
ФK Челябинск
2 : 2
СКА-Хабаровск
52‎’‎ • Baba N'Diaye
Ян Гудков
21‎’‎ • Jacobo Alcalde (П)
26‎’‎ • Stepan Glotov
