"Челябинск" отыгрался в концовке в матче против "СКА-Хабаровска"

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "СКА-Хабаровск" сыграл вничью с "Челябинском" в матче 28-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Челябинске завершилась со счетом 2:2. В составе победителей мячи забили Тельядо Алкалде (21-я минута, с пенальти) и Степан Глотов (26). У "Челябинска" отличились Баба Н'Диайе (52) и Ян Гудков (90+5).
"СКА-Хабаровск", набрав 35 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. "Челябинск" с 39 баллами располагается на седьмой строчке.
52’ • Baba N'Diaye
• Ян Гудков
21’ • Jacobo Alcalde (П)
26’ • Stepan Glotov