Гроссмейстер Есипенко сыграл вничью в 11-м раунде турнира претендентов

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с нидерландцем Анишем Гири в партии 11-го раунда турнира претендентов на мировую шахматную корону, проходящего на Кипре.
Встреча завершилась на 43-м ходу, россиянин играл черными фигурами.
В четверг после 10-го тура Есипенко потерял шансы на первое место в турнире.
Соревнования с участием восьми кандидатов на матч с чемпионом мира проходят на Кипре в два круга в период с 29 марта по 15 апреля. Действующим чемпионом мира является индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу.
