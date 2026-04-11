В Ереване стартовал митинг сторонников Карапетяна

ЕРЕВАН, 11 апр - РИА Новости. Митинг сторонников партии "Сильная Армения", возглавляемой предпринимателем Самвелом Карапетяном, стартовал в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
"Здесь собрались люди которые хотят перемен, которые выступают против ненависти и раскола, которые знают, что возможны устойчивый мир, достойный труд, сильная Армения, в которой людей не арестовывают за выражение мнения", - заявил, открывая митинг, представитель партии Алексан Алексанян. По его словам, добиться этого под силу Самвелу Карапетяну.
Член совета партии Нарек Карапетян заявил, что в стране положено начало изменениям. "Видя столько людей, я понимаю, что наши мечты воплотятся в жизнь", - заявил Карапетян.
Он пообещал, что "Сильная Армения" обеспечит приток инвестиций, сотни тысяч новых рабочих мест, доступную медицину и образование.
Лидер партии "Сильная Армения", бизнесмен Самвел Карапетян находился в заключении в Армении с 18 июня 2025 года. Его защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря 2025 года его перевели под домашний арест.