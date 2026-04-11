Ефимов: в I квартале квартиры по реновации получили более 12 тыс москвичей

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В первом квартале 2026 года квартиры по программе реновации получили свыше 12,2 тысячи горожан, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В первом квартале 2026 года договоры на квартиры по программе реновации заключили около 12,2 тысячи москвичей. Это почти на 4,6 тысячи человек больше, чем за аналогичный период 2025-го. На востоке столицы документы на комфортное жилье за эти три месяца оформили более 2,1 тысячи горожан, столько же на юго-востоке. На западе ключи от квартир получили свыше 1,7 тысячи человек", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В сообщении указывается, что для того, чтобы переезд проходил комфортно и адаптация занимала минимум времени, москвичам предлагают жилье недалеко от расселяемых домов за исключением Зеленограда и ТиНАО. Здесь переселение идет в границах округов, новостройки возводят в районах, где наиболее развита инфраструктура.

Участникам реновации предоставляют жилье с улучшенной отделкой и всем нужным оборудованием, переезд в новостройки возможен сразу после заключения договоров с городом, добавляется в пресс-релизе градостроительного комплекса.