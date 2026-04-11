Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:12 11.04.2026
Часть дороги в Дагестане обрушилась из-за оползня

© РИА Новости / Министерство транспорта Республики Дагестан
Размытая автомобильная дорога в Дагестане
Размытая автомобильная дорога в Дагестане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Оползень привел к частичному обрушению дороги "Махачкала - Буйнакск - Леваши - Гуниб", сообщает ГКУ "Дагестанавтодор".
"На автомобильной дороге регионального значения "Махачкала - Буйнакск - Леваши - Гуниб" на участке 3-й километр (Буйнакский перевал) ориентировочно в 21.00 10 апреля в результате прошедших ливневых дождей и переувлажнения грунтов произошёл оползень прилегающего склона с частичным обрушением полки дороги по левой полосе движения", - говорится в сообщении в канале ГКУ "Дагестанавтодор" на платформе Мах.
Отмечается, что движение автотранспорта на указанном участке организовано по временной схеме по правой полосе движения и обочине.
ПроисшествияБуйнакскРеспублика ДагестанНаводнение в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала