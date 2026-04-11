Часть дороги в Дагестане обрушилась из-за оползня

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Оползень привел к частичному обрушению дороги "Махачкала - Буйнакск - Леваши - Гуниб", сообщает ГКУ "Дагестанавтодор".
"На автомобильной дороге регионального значения "Махачкала - Буйнакск - Леваши - Гуниб" на участке 3-й километр (Буйнакский перевал) ориентировочно в 21.00 10 апреля в результате прошедших ливневых дождей и переувлажнения грунтов произошёл оползень прилегающего склона с частичным обрушением полки дороги по левой полосе движения", - говорится в сообщении в канале ГКУ "Дагестанавтодор" на платформе Мах.
Отмечается, что движение автотранспорта на указанном участке организовано по временной схеме по правой полосе движения и обочине.