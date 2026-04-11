Британские чиновники дрожат из-за кризиса в АПК, заявил Дмитриев

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что британские и европейские чиновники охвачены тревогой из-за кризиса в аграрной отрасли своих стран, вызванного дефицитом топлива и удобрений.
Ранее депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани в интервью РИА Новости заявил, что Брюссель сделал идеологический выбор, введя санкции против России и Белоруссии в отношении азотных и калийных удобрений, таким образом усилив зависимость от альтернативного импорта, рост сельскохозяйственных издержек и ослабление продовольственной безопасности Европы.
"Фермеры, испытывающие нехватку топлива и удобрений, сначала в Ирландии, а затем по всей Европе восстают, чтобы защитить свой образ жизни. Бюрократы ЕС и Великобритании дрожат и паникуют", - написал Дмитриев в соцсети X.
После начала ударов США и Израиля по Ирану фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.