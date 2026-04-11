В Дагестане снизилось число подтопленных домов и участков

МАХАЧКАЛА, 11 апр - РИА Новости. Число подтопленных жилых домов в Дагестане снизилось до 762, а приусадебных участков - до 812, сообщает МЧС России.

"Спасатели МЧС России продолжают ликвидировать последствия паводка в Дагестане . В пяти муниципальных образованиях региона остаются подтопленными девять населенных пунктов: всего 762 жилых дома, 812 приусадебных участков и 76 участков автодорог", – говорится в сообщении.

В 16 пунктах временного размещения находятся 524 человека, в том числе 175 детей. Там специалисты МЧС оказывают им психологическую помощь, рассказали в ведомстве.

По состоянию на утро пятницы, как ранее сообщало МЧС, в восьми населенных пунктах Дагестана были подтоплены 1091 жилой дом, 1146 приусадебных участков и 70 участков дорог.