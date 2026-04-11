11:16 11.04.2026 (обновлено: 11:19 11.04.2026)
В Дагестане снизилось число подтопленных домов и участков

МАХАЧКАЛА, 11 апр - РИА Новости. Число подтопленных жилых домов в Дагестане снизилось до 762, а приусадебных участков - до 812, сообщает МЧС России.
"Спасатели МЧС России продолжают ликвидировать последствия паводка в Дагестане. В пяти муниципальных образованиях региона остаются подтопленными девять населенных пунктов: всего 762 жилых дома, 812 приусадебных участков и 76 участков автодорог", – говорится в сообщении.
В 16 пунктах временного размещения находятся 524 человека, в том числе 175 детей. Там специалисты МЧС оказывают им психологическую помощь, рассказали в ведомстве.
По состоянию на утро пятницы, как ранее сообщало МЧС, в восьми населенных пунктах Дагестана были подтоплены 1091 жилой дом, 1146 приусадебных участков и 70 участков дорог.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. По поручению президента России Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков.
Реки вместо улиц: последствия наводнения в Дагестане
В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

