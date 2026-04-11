СМИ: Стармер угодил в скандал на фоне угроз Трампа

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Премьер-министр Британии Кир Стармер попал в скандал на фоне угроз президента США Дональда Трампа в адрес Ирана, пишет британская газета Daily Express.
Издание напоминает, что Стармер сам активно критиковал правительство премьер-министра Бориса Джонсона, находившегося в отпуске во время вывода войск США из Афганистана.
"Нельзя координировать международные действия с пляжа. Я бы не остался на отдыхе, пока Кабул рушится", — заявил тогда Стармер.
Во вторник Трамп на фоне приближавшегося истечения своего ультиматума Ирану для заключения сделки и открытия Ормузского пролива заявил, что иранская цивилизация может безвозвратно прекратить свое существование.
В ночь на 8 апреля, Трамп заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Иран будут представлять председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и руководитель Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.
Американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс, в нее также вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.