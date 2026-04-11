Борисова победила в многоборье на этапе КМ по художественной гимнастике - РИА Новости Спорт, 11.04.2026
16:44 11.04.2026
Борисова победила в многоборье на этапе КМ по художественной гимнастике

Борисова выиграла многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россиянка Мария Борисова завоевала золотую медаль в личном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте.
По сумме четырех видов Борисова набрала 113,50 балла. Второй стала олимпийская чемпионка немка Дарья Варфоломеева (112,65), третьей - Тахмина Икромова (110,90) из Узбекистана.
Этап Кубка мира в Ташкенте завершится 12 апреля.
С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (World Gymnastics, ранее - FIG) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
