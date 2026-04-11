Васильев призвал подавать персональные иски против руководителей IBU

"Я считаю, что когда будет вынесен вердикт со стороны CAS, что так же незаконным было отстранение российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях, как и наших атлетов в других видах спорта, то нам в обязательном порядке уже нужно будет подавать встречный иск к IBU. О возмещении убытков, упущенной выгоде и так далее. И также персональные иски к руководителям IBU, ведь именно они были инициаторами всех этих незаконных действий. Поэтому я считаю, что все эти процедуры надо осуществлять персонально по отношению к руководителям IBU", - сказал Васильев.

"И вот тогда они будут вести себя совсем по-другому, говоря, что нас, дескать, обманывали, что мы не владели всей информацией, что мы ничего не знали. Поэтому возвращение наших спортсменов – это дело времени, и сомнений в этом у меня нет. Другое дело, что хотелось бы, чтобы это все произошло пораньше. Но я думаю, что, скорее всего, это произойдет в следующем году. Потому что в этом году состоится конгресс IBU и еще неизвестно, кто будет президентом организации. Но если на этот пост придет здравомыслящий человек, то процесс ускорится значительно. Я в это очень верю", - добавил собеседник агентства.