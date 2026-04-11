Васильев призвал подавать персональные иски против руководителей IBU
11:24 11.04.2026 (обновлено: 12:01 11.04.2026)
Васильев призвал подавать персональные иски против руководителей IBU

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что российской стороне в условиях недопуска спортсменов к международным турнирам надо подавать персональные иски в суд против руководителей Международного союза биатлонистов (IBU), что может резко изменить ситуацию.
Союз биатлонистов России (СБР) 10 декабря подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска российских спортсменов до международных соревнований. Международный олимпийский комитет (МОК) в настоящее время рекомендует допускать спортсменов с российскими и белорусскими паспортами до международных турниров в нейтральном статусе. Ранее IBU неоднократно заявлял РИА Новости, что правила проведения соревнований и устав организации не предусматривают возможности участия спортсменов в нейтральном статусе.
"Я считаю, что когда будет вынесен вердикт со стороны CAS, что так же незаконным было отстранение российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях, как и наших атлетов в других видах спорта, то нам в обязательном порядке уже нужно будет подавать встречный иск к IBU. О возмещении убытков, упущенной выгоде и так далее. И также персональные иски к руководителям IBU, ведь именно они были инициаторами всех этих незаконных действий. Поэтому я считаю, что все эти процедуры надо осуществлять персонально по отношению к руководителям IBU", - сказал Васильев.
"И вот тогда они будут вести себя совсем по-другому, говоря, что нас, дескать, обманывали, что мы не владели всей информацией, что мы ничего не знали. Поэтому возвращение наших спортсменов – это дело времени, и сомнений в этом у меня нет. Другое дело, что хотелось бы, чтобы это все произошло пораньше. Но я думаю, что, скорее всего, это произойдет в следующем году. Потому что в этом году состоится конгресс IBU и еще неизвестно, кто будет президентом организации. Но если на этот пост придет здравомыслящий человек, то процесс ускорится значительно. Я в это очень верю", - добавил собеседник агентства.
Президент IBU заявил, что не хочет допускать биатлонистов из России
28 марта, 22:23
 
БиатлонСпортСпортивный арбитражный суд (CAS)Международный союз биатлонистов (IBU)Союз биатлонистов России (СБР)Кубок мира по биатлону
 
