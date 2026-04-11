Российские батутисты завоевали третье золото чемпионата Европы

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Женская сборная России победила в командных соревнованиях в дисциплине "акробатическая дорожка" на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, который проходит в португальском Портимане.

Чемпионками с результатом 30 очков стали Арина Каляндра, Александра Лямина, Мария Савченко и Елена Нейман. Второе место заняла команда Бельгии (24 очка), бронза у сборной Великобритании (23).

В командных соревнованиях в индивидуальных прыжках среди женщин Анжела Бладцева, София Аляева, Алена Калашникова и Мария Михайлова завоевали серебряные медали с результатом 26 очков. Золото у команды Белоруссии (28), третьими стали француженки (14). У мужчин Кирилл Козлов, Кирилл Пантелеев, Максим Диденко и Роман Неудачин также стали обладателями серебряных наград, набрав 24 очка. Первое место заняли белорусы (28), третье - португальцы (19).