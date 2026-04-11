Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 11.04.2026 (обновлено: 22:20 11.04.2026)
Российские батутисты завоевали третье золото чемпионата Европы в командах

© ФотоБатуты для джампинга
Батуты для джампинга - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© Фото
Батуты для джампинга. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Женская сборная России победила в командных соревнованиях в дисциплине "акробатическая дорожка" на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, который проходит в португальском Портимане.
Чемпионками с результатом 30 очков стали Арина Каляндра, Александра Лямина, Мария Савченко и Елена Нейман. Второе место заняла команда Бельгии (24 очка), бронза у сборной Великобритании (23).
В командных соревнованиях в индивидуальных прыжках среди женщин Анжела Бладцева, София Аляева, Алена Калашникова и Мария Михайлова завоевали серебряные медали с результатом 26 очков. Золото у команды Белоруссии (28), третьими стали француженки (14). У мужчин Кирилл Козлов, Кирилл Пантелеев, Максим Диденко и Роман Неудачин также стали обладателями серебряных наград, набрав 24 очка. Первое место заняли белорусы (28), третье - португальцы (19).
Чемпионат Европы завершится 12 апреля. С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (World Gymnastics, ранее - FIG) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
Прыжки на батуте - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Вчера, 17:50
 
СпортРоссияБельгияВеликобританияПрыжки на батуте
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    Монако
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Жирона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Пиза
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Мец
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Вулверхэмптон
    4
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала