"Локомотив-Кубань" разгромил "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
18:57 11.04.2026
"Локомотив-Кубань" разгромил "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" разгромил "Нижний Новгород" в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в субботу в Краснодаре, завершилась победой хозяев со счетом 112:72 (32:14, 25:25, 24:14, 31:19). Самым результативным игроком встречи стал Джеремайя Мартин из "Локомотива", набравший 20 очков. В нижегородской команде 14 очков на счету Даниила Ключенкова.
"Локомотив-Кубань" с 25 победами в 38 матчах идет на четвертом месте в турнирной таблице, "Нижний Новгород" (11 побед в 37 матчах) располагается на девятой позиции.
Единая Лига ВТБ
11 апреля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Локомотив-Кубань
112 : 72
Нижний Новгород
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
