В матче КХЛ "Металлург" - "Торпедо" заменили судью из-за травмы

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Главный арбитр Сергей Морозов был временно заменен по ходу второго матча четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между магнитогорским "Металлургом" и нижегородским "Торпедо".
В концовке второго периода шайба попала в лицо арбитру и рассекла ему подбородок. На скамейке запасных "Металлурга" Морозову оказали медицинскую помощь. Он временно покинул лед, его заменил Никита Шалагин. В начале третьего периода судья вернулся на лед.
Матч завершился со счетом 4:1 в пользу "Металлурга".