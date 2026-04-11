Рейтинг@Mail.ru
Мирра Андреева пожаловалась, что жизнь пролетает мимо нее - РИА Новости Спорт, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
22:22 11.04.2026 (обновлено: 22:46 11.04.2026)
Мирра Андреева пожаловалась, что жизнь пролетает мимо нее

Теннисистка Мирра Андреева заявила, что из-за спорта жизнь пролетает мимо нее

© Фото : Социальные сети Мирры АндреевойМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© Фото : Социальные сети Мирры Андреевой
Мирра Андреева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что ей пора привыкать к тому, что ее уже не воспринимают как подростка, а видят в ней серьезного соперника.
В субботу Андреева обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе со счетом 6:4, 6:1 в полуфинале теннисного турнира категории WTA 500 в Линце (Австрия).
"Если честно, моя жизнь пролетает мимо меня. Через два года мне будет уже 20. Я так привыкла, что мне 17-18, что я тинейджер и новичок в этом всем. Теперь ощущается, будто я в туре достаточно долго и никто меня не воспринимает как прежде. Для меня начался новый этап, когда все видят во мне оппонента, которого они сами хотят обыграть, так что мне будет нелегко", - сказала Андреева на корте после матча.
Андреевой 18 лет, она победительница четырех турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) и 10-я ракетка мира. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является полуфинал "Ролан Гаррос" 2024 года.
ТеннисСпортМирра АндрееваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    Монако
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Жирона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Пиза
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Мец
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Вулверхэмптон
    4
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала