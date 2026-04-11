Мирра Андреева пожаловалась, что жизнь пролетает мимо нее

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что ей пора привыкать к тому, что ее уже не воспринимают как подростка, а видят в ней серьезного соперника.
"Если честно, моя жизнь пролетает мимо меня. Через два года мне будет уже 20. Я так привыкла, что мне 17-18, что я тинейджер и новичок в этом всем. Теперь ощущается, будто я в туре достаточно долго и никто меня не воспринимает как прежде. Для меня начался новый этап, когда все видят во мне оппонента, которого они сами хотят обыграть, так что мне будет нелегко", - сказала Андреева на корте после матча.
Андреевой 18 лет, она победительница четырех турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) и 10-я ракетка мира. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является полуфинал "Ролан Гаррос" 2024 года.