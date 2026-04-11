Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA 500 в Линце

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Десятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева вышла в финал теннисного турнира категории WTA 500 в Линце (Австрия), призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
В полуфинале посеянная под первым номером Андреева обыграла 87-ю ракетку мира румынку Елену-Габриэлу Русе со счетом 6:4, 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час 31 минуту.
В финале Андреева сыграет с победительницей встречи между представляющей Австрию Анастасией Потаповой (97) и хорваткой Донной Векич (104).