Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:19 10.04.2026
Россия вошла в топ-5 стран с самыми дешевыми яйцами на Пасху

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЯйца во время варки с луковой шелухой
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россия вошла в пятерку стран с самой доступной пасхальной корзинкой: покрасить десяток яиц в домашних условиях можно всего за 272,6 рубля, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных.
Агентство проанализировало стоимость десятка яиц и набора красителей для них из пяти цветов более чем в 40 странах мира. В выборку вошли государства из "Большой двадцатки", Евросоюза и СНГ, в которых отмечается православная или католическая Пасха.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Власти США пытаются доказать законность иска к Калифорнии из-за цен на яйца
Вчера, 03:35
Так, самая дешевая покупка яиц и их покраска зафиксирована в Казахстане - 177,2 рубля. Почти так же подготовка к празднику обходится жителям Армении (198,7 рубля), Украины (214,6 рубля) и Бразилии (249,5 рубля).
Шестой по стоимости крашеных яиц стала Польша (284,1 рубля), а вслед за ней расположились Аргентина (295,8 рубля), Венгрия (309,4 рубля) и Латвия (310,9 рубля).
Почти одинаковые суммы на покупку и покраску яиц к Пасхе уходят в Румынии (321,8 рубля), Молдове (321,9 рубля) и Финляндии (323,6 рубля). Чуть больше уже придется заплатить в Хорватии (343,2 рубля), Ирландии (350,7 рубля), Словении (357 рублей), Грузии (366,9 рублей) и Узбекистане (373,1 рубля).
В Болгарии, Белоруссии и Словакии жители могут собрать пасхальную корзину примерно за 390 рублей. Мексиканцы тратят на подготовку к празднику почти 420 рублей, а литовцы - 490 рублей.
Покрасить десяток яиц в пределах 600-700 рублей можно в Бельгии, Испании, Люксембурге, Италии, Эстонии и Франции. Сделать это за 700-750 рублей можно в Дании, Австрии, Португалии, США, Германии, Нидерландах, Канаде и Австралии.
В топ-5 стран, где дороже всего в мире собрать пасхальную корзину, вошли Великобритания (1319,4 рубля), Чехия (1116,2 рубля), Швеция (931,7 рубля), Кипр (909,2 рубля) и Греция (846,9 рубля).
Пасхальные яйца - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Священник рассказал, что нельзя изображать на пасхальных яйцах
7 апреля, 06:06
 
РоссияКазахстанАрменияСНГРелигиозные праздники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала