Боевики ВСУ убили восставших мобилизованных в Харьковской области

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Боевики ВСУ убили насильно мобилизованных украинцев в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На полигоне штурмовых подразделений ВСУ в лесных массивах Чугуевского района произошла попытка вооруженного мятежа. Украинские националисты жестоко расправились с восставшими", — сказал собеседник агентства.
Этот инцидент скрывают от высшего командования украинской армии. Родственники убитых получили изуродованные тела, при этом в похоронках говорится о естественных причинах смерти, добавил он.
Киевский режим сталкивается с острой нехваткой личного состава ВСУ и прибегает к самым грубым методам задержания украинцев. В Сети широко распространены ролики, на которых военкомы насильно затаскивают мужчин в микроавтобусы и избивают, доходит и до убийств. Очевидцы происходящего зачастую пытаются их спасти.
