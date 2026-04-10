На помощь туристам, которых искали на Камчатке, вылетел вертолет

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр – РИА Новости. Вертолет вылетел на помощь туристам, которых искали на Камчатке в пятницу, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
"Только что к месту происшествия вылетел вертолет", - сказали в МЧС.
Кроме того, министр ЧС Камчатского края Сергей Ледебев написал на странице во "ВКонтакте" о том, что к данному моменту спасателям известно о судьбе всех семерых туристов.
Ранее оперативные службы сообщили о двух погибших в составе пропавшей тургруппы и двух не найденных на тот момент людях. Другие подробности пока не уточняются.
Семеро путешественников из Санкт-Петербурга и Череповца не выходили на связь с 7 апреля. Как отмечали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, это опытные лыжники, имевшие опыт зимних походов, но у них нет палатки и спутникового телефона. Группа вышла в поход 28 марта. Третьего апреля в районе Таловского кордона произошёл конфликт, после чего двое (с палаткой и телефоном) остались на Семёновском кордоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу без снаряжения. Седьмого апреля их видели снегоходчики у водопада на реке Шумной, после этого связь пропала.
Спасатели выдвинулись по трём направлениям на снегоходах. Следственный комитет проводит проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
