На помощь туристам, которых искали на Камчатке, вылетел вертолет - РИА Новости, 10.04.2026
06:14 10.04.2026 (обновлено: 09:52 10.04.2026)
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю/MAX
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр – РИА Новости. Вертолет вылетел на помощь туристам, которых искали на Камчатке в пятницу, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
"Только что к месту происшествия вылетел вертолет", - сказали в МЧС.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Отца подростка, катавшего в Крыму туристов и попавшего в ДТП, будут судить
8 апреля, 18:45
Кроме того, министр ЧС Камчатского края Сергей Ледебев написал на странице во "ВКонтакте" о том, что к данному моменту спасателям известно о судьбе всех семерых туристов.
Ранее оперативные службы сообщили о двух погибших в составе пропавшей тургруппы и двух не найденных на тот момент людях. Другие подробности пока не уточняются.
Семеро путешественников из Санкт-Петербурга и Череповца не выходили на связь с 7 апреля. Как отмечали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, это опытные лыжники, имевшие опыт зимних походов, но у них нет палатки и спутникового телефона. Группа вышла в поход 28 марта. Третьего апреля в районе Таловского кордона произошёл конфликт, после чего двое (с палаткой и телефоном) остались на Семёновском кордоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу без снаряжения. Седьмого апреля их видели снегоходчики у водопада на реке Шумной, после этого связь пропала.
Спасатели выдвинулись по трём направлениям на снегоходах. Следственный комитет проводит проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Сотрудник прокуратуры на месте происшествия на Камчатке, где на 43-летнюю жительницу Саратова напал медведь. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Организатор похода на Камчатке знал о бродящих медведях
3 апреля, 06:07
 
