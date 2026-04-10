Ватерполисты сборной России вышли в четвертьфинал Кубка мира

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мужская сборная России по водному поло обыграла команду Бразилии в матче 1/8 финала второго дивизиона Кубка мира.
Встреча в Гзире (Мальта) завершилась со счетом 16:10 (2:2, 5:2, 5:3, 4:3) в пользу россиян.
В четвертьфинале сборная России сыграет с победителем матча Франция - Португалия.
Этот турнир стал первым крупным соревнованием для российских ватерполистов под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) за последние несколько лет. В ноябре федерация приняла правила, согласно которым российские ватерполисты могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.