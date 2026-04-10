Вашро сыграет с Алькарасом в полуфинале домашнего "Мастерса" в Монте-Карло

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Монегаск Валантен Вашро обыграл австралийца Алекса де Минаура в четвертьфинале теннисного турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 6,3 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу 27-летнего Вашро, который занимает 23-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Де Минаур имел пятый номер посева. Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты.
10 апреля 2026 • начало в 18:30
В полуфинале Вашро сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.