"Черная дыра" на теле Европы. США дали тревожный прогноз по Украине

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На фоне ближневосточного конфликта украинская тема на Западе отошла на дальний план, однако полностью ее игнорировать не удается. Позиции США и ЕС все больше расходятся, пишут СМИ. В частности, американцы откровенно предупреждают европейцев: безоговорочная поддержка киевского режима не доведет до добра.

Скрытая угроза

С резонансным материалом на днях выступило авторитетное издание The Wall Street Journal (WSJ). Публикация обращена к партнерам Вашингтона, которые, игнорируя американские дипломатические усилия, делают ставку на дальнейшее вооружение киевского режима.

Средств у ЕС все меньше, согласовывать новые транши и поставки все сложнее, однако британский аналитический центр Chatham House еще в феврале сообщал : Европа успешно заменила Штаты в качестве главной опоры Украины.

WSJ предупреждает , что такая ставка может не сыграть.

По оценке издания, стремясь превратить Украину в "буфер против России", ЕС закрывает глаза на очевидную антидемократичность киевского режима. И по окончании конфликта рискует получить на границах проблему — "хорошо вооруженное, глубоко травмированное и политически нестабильное" государство.

Естественно, такая страна не будет оплотом общеевропейских ценностей. Потому что уже сейчас на Украине хватает острых социально-политических проблем, игнорировать которые пока удается только из-за боевых действий.

© iStock.com / Ioanna_alexa Фонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина © iStock.com / Ioanna_alexa Фонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина

ЕС упорно не слышит

Нельзя сказать, что оценка WSJ сенсационна. Та же Европа время от времени демонстрирует признаки просветления. Например, в марте Еврокомиссия заявила: к началу будущего года Украина точно не войдет в союз. Также можно вспомнить регулярные предупреждения венгерского премьер-министра Виктора Орбана или его словацкого коллеги Роберта Фицо об опасности поддержки киевского режима.

Но это лишь частные случаи. Председатель той же ЕК Урсула фон дер Ляйен постоянно твердит о неизбежном будущем Украины в союзе и бодро рапортует о выполнении тех или иных требований для членства. Хотя, по оценкам Брюсселя, этим строгим критериям подчас не соответствуют даже действующие участники объединения вроде Польши или Венгрии.

Поэтому нет уверенности, что предупреждение из США насчет Украины сейчас услышат в ЕС.

Однако показателен сам по себе тот факт, что американские аналитики уже не просто говорят о расхождении позиций Вашингтона и европейских столиц, а акцентируют внимание именно на обреченности курса поддержки киевского режима. С одной стороны, это может свидетельствовать о том, что в США действительно начали осознавать очевидное. С другой — не исключено, что кто-то в ЕС все же прислушается к этим доводам.

© AP Photo / Markus Schreiber Стив Уиткофф и Владимир Зеленский во время встречи в Берлине © AP Photo / Markus Schreiber Стив Уиткофф и Владимир Зеленский во время встречи в Берлине

"Язва еще та"

Профессор политологии Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов в разговоре с РИА Новости отмечает: Штаты действительно гораздо более прагматично, нежели европейцы, смотрят на украинскую ситуацию.

"Конечно, особенно ярко это размежевание проявилось при Дональде Трампе. При этом нельзя сказать, что США не поддерживают Украину: помощь идет, и достаточно масштабная, — говорит эксперт. — Другое дело, что, в отличие от европейцев, американцы видят все изъяны современной Украины. То есть понимают: это квазигосударство, которое в перспективе может создать немало проблем для стран, поддерживающих его сейчас. И потому Штаты призывают не обольщаться перспективами украинской демократии — уже ясно, что эта государственность формировалась на началах агрессивного национализма и войны всех против всех. Не говоря о том, что она пронизана коррупцией, игнорированием любых правовых норм и договоренностей. И вообще это своего рода "черная дыра" на теле Европы".

Кроме того, напоминает политолог, американцы стремятся рационально оценивать ситуацию и в связи с тем, что в постконфликтных реалиях неизбежно придется иметь дело с Россией.

"Европе гораздо более целесообразно выстраивать взаимодействие прежде всего с Москвой, а не с Киевом. Он все равно, как говорится, никуда не денется. В общем, американцы стараются призвать партнеров к большему прагматизму по отношению к Украине. Тем более что она все громче о себе заявляет, старается вмешиваться в другие конфликты, предоставлять услуги дроноводов на разных направлениях. Обкатку на Украине проходят члены латиноамериканских наркокартелей. <…> То есть это язва еще та", — заключает Шатилов.

"Для США это игра"

Политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев считает, что мотивы поведения Штатов на украинском треке несколько иные.

"Сама эта ситуация для американцев подобна игре. Для них конфликт на Украине — не вопрос выживания и собственной безопасности. Поэтому они могут "играть", сегодня говорить одно, завтра другое. То они киевский режим поддерживали, то якобы уже не помогают ему — и так во всем. Европейцы же из-за близости к конфликту стараются выстроить какую-то долгосрочную линию поведения. В том числе и поэтому ЕС и Штатам тяжело договориться сейчас", — рассуждает эксперт.

© AP Photo / Alex Brandon Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде © AP Photo / Alex Brandon Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде

Что касается прогнозов WSJ о проблемном будущем Украины, то, по мнению Бордачева, сами по себе они соответствуют действительности. Примерно об этом неоднократно предупреждала Запад и российская сторона. Однако, уточняет политолог, не стоит переоценивать американскую позицию: "Даже сломанные часы дважды в сутки показывают правильное время".