Троих членов банды Басаева задержали за нападения в 1999 году - РИА Новости, 10.04.2026
09:51 10.04.2026 (обновлено: 09:52 10.04.2026)
Троих членов банды Басаева задержали за нападения в 1999 году

Троих членов банды Басаева задержали за нападения на военных в 1999 и 2000 годах

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Наручники. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали еще трех участников нападения на российских военных в 1999 и 2000 годах в Дагестане и Чечне, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, российские следователи продолжают расследование по фактам нападений вооруженных групп под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в августе 1999 года на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана, а также боестолкновения 29 февраля 2000 года между участниками банд и военными 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии ВДВ в районе села Улус-Керт Шатойского района в Чечне.
"На территории Астраханской и Московской областей задержаны участники указанных незаконных вооруженных формирований Хадис Халилов, Али Алиев и Турко Болтиев. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений… "вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих", - сказала она.
Установлено, что Алиев и Халилов в составе банды под руководством Басаева и Хаттаба в ночь на 3 августа 1999 года участвовали в нападении на пост федеральных сил в местности "Дача" Цумадинского района Дагестана и стреляли по военным. Болтиев 29 февраля 2000 года участвовал в нападении на псковских десантников.
"Судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Петренко.
Как уточнили в ФСБ, в результате вооруженных нападений в августе 1999 года на Дагестан и в феврале 2000 года на псковских десантников в Чечне погибли 379 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, представителей органов власти и управления, получили ранения более 800 человек.
