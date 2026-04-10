Троих членов банды Басаева задержали за нападения в 1999 году

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали еще трех участников нападения на российских военных в 1999 и 2000 годах в Дагестане и Чечне, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Установлено, что Алиев и Халилов в составе банды под руководством Басаева и Хаттаба в ночь на 3 августа 1999 года участвовали в нападении на пост федеральных сил в местности "Дача" Цумадинского района Дагестана и стреляли по военным. Болтиев 29 февраля 2000 года участвовал в нападении на псковских десантников.