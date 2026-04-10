Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил Ирану новыми атаками
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 10.04.2026 (обновлено: 18:57 10.04.2026)
Трамп пригрозил Ирану новыми атаками

Трамп: отсутствие сделки приведет к новым атакам на Иран

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США продолжат атаки на Иран, если Вашингтон и Тегеран не заключат сделку, пригрозил перед переговорами представителей стран американский президент Дональд Трамп.
Белый дом ранее сообщал, что в Пакистане в субботу начнутся переговоры по Ирану, американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом уже вылетела в Исламабад. Трамп в преддверии переговоров заявил, что США снаряжают свои корабли оружием, "даже в больших объемах, чем делали раньше".
"Если сделки не будет, мы будем использовать их (вооружения - ред.), будем использовать их очень эффективно", - сказал Трамп, слова которого привела газета New York Post.
Президент США в ночь на 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Вчера, 17:14
 
ИранСШАВ миреДональд ТрампАббас АракчиВашингтон (штат)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала