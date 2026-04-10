Трамп пригрозил Ирану новыми атаками

ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США продолжат атаки на Иран, если Вашингтон и Тегеран не заключат сделку, пригрозил перед переговорами представителей стран американский президент Дональд Трамп.

Белый дом ранее сообщал, что в Пакистане в субботу начнутся переговоры по Ирану, американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом уже вылетела в Исламабад. Трамп в преддверии переговоров заявил, что США снаряжают свои корабли оружием, "даже в больших объемах, чем делали раньше".

"Если сделки не будет, мы будем использовать их (вооружения - ред.), будем использовать их очень эффективно", - сказал Трамп, слова которого привела газета New York Post.