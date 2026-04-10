Синоптик назвал регионы России, где на Пасху будет выше 20 градусов тепла

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Самая теплая погода на Пасху с температурой до плюс 21 градуса ожидается в Астраханской области и юго-восточных районах Приволжского округа, сообщил РИА Новости синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
"Если говорить в абсолютных значениях, то самая высокая температура будет наблюдаться в воскресенье, 12 апреля, в Астраханской области и в юго-восточных районах Приволжского федерального округа - то есть в Оренбуржье, Уфе - здесь от 16 до 21 градуса тепла ожидается температура. Что касается Кавказа и Причерноморья с Приазовьем, то здесь температура воздуха от плюс 10 до плюс 15 градусов будет подниматься", - сказал Ильин.
Синоптик подчеркнул, что в Центральном федеральном округе воздух прогреется до плюс 8 - плюс 12 градусов, а в Северо-Западном округе теплее всего будет в южных районах Карелии и Ленинградской области - температура поднимется до плюс 12 градусов и выше.
"Даже на Кольском полуострове температура будет составлять порядка плюс 4 - плюс 9 градусов", - заключил он.
Синоптик рассказал о погоде в регионах России на Пасху
8 апреля, 07:45