Рейтинг@Mail.ru
Синоптик назвал регионы России, где на Пасху будет выше 20 градусов тепла
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:07 10.04.2026
Синоптик назвал регионы России, где на Пасху будет выше 20 градусов тепла

CC0 / Yana Sedova / Иоанно-Предтеченский монастырь в Астрахани
Иоанно-Предтеченский монастырь в Астрахани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Самая теплая погода на Пасху с температурой до плюс 21 градуса ожидается в Астраханской области и юго-восточных районах Приволжского округа, сообщил РИА Новости синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
"Если говорить в абсолютных значениях, то самая высокая температура будет наблюдаться в воскресенье, 12 апреля, в Астраханской области и в юго-восточных районах Приволжского федерального округа - то есть в Оренбуржье, Уфе - здесь от 16 до 21 градуса тепла ожидается температура. Что касается Кавказа и Причерноморья с Приазовьем, то здесь температура воздуха от плюс 10 до плюс 15 градусов будет подниматься", - сказал Ильин.
Синоптик подчеркнул, что в Центральном федеральном округе воздух прогреется до плюс 8 - плюс 12 градусов, а в Северо-Западном округе теплее всего будет в южных районах Карелии и Ленинградской области - температура поднимется до плюс 12 градусов и выше.
"Даже на Кольском полуострове температура будет составлять порядка плюс 4 - плюс 9 градусов", - заключил он.
ОбществоРоссияАстраханская областьПриволжский округРелигиозные праздники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала