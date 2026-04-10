Пользователи Telegram пожаловались на сбои - РИА Новости, 10.04.2026
09:56 10.04.2026 (обновлено: 10:53 10.04.2026)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Мессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера, следует из данных сервиса Detector404.
За минувшие сутки число жалоб превысило 3,1 тысячи, а за последний час — 630. В основном они поступают от жителей Москвы, Петербурга и ХМАО, а также из США и Нидерландов.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
РКН: сообщения о возможной блокировке Telegram усилили DDoS-атаки на Россию
6 апреля, 11:05
Половина пользователей указывает на плохую работу мобильного приложения. Также поступают сообщения об общем сбое и проблемах с оповещениями.
В середине февраля Роскомнадзор начал замедлять Telegram. Информацию из СМИ о его полной блокировке с 1 апреля там не подтвердили и не опровергли.
Одной из причин введения ограничений в работе мессенджера стали так называемые сервисы пробива, раскрывающие личные данные россиян. Как отмечали в РКН, из приложения еженедельно удаляют по запросу до ста таких ботов, однако принципиально ситуация не меняется: появляются все новые ресурсы.
Злоумышленники активно используют эти сведения для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от Telegram не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения он проигнорировал. Мессенджер отказывается передавать силовикам сведения не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. В то же время он предоставляет их зарубежным спецслужбам.
Логотип Telegram - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Telegram в России: что известно о причинах замедления, будет ли блокировка РКН
17 февраля, 13:20
 
