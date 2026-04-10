В Госдуме поддержали наказание Евсеева за мат

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Скандал вокруг главного тренера махачкалинской футбольной команды "Динамо" Вадима Евсеева скажется на репутации специалиста, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев.
"Динамо" 5 апреля дома в 23-м туре чемпионата России сыграло вничью с калининградской "Балтикой" - 2:2. Евсеев в послематчевом флеш-интервью использовал 12 нецензурных слов меньше чем за минуту. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) в четверг оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей.
"Вопрос не в сумме штрафа. Самое главное, что наказание вынесено, и это серьезное предупреждение. Тренерам, спортсменам, персоналу нужно быть внимательными в выражении своих эмоций и в высказываниях. Потому что на них смотрят миллионы болельщиков и людей, имеющих отношение к спорту. Конечно, ситуации бывают разные, но надо уметь себя сдерживать", - сказал Свищев.
"Наказание совершенно правильное. Насколько оно будет действенным для этого тренера и примером для других спортсменов, тренеров, чиновников, руководителей, сказать сложно. Но я надеюсь, что посыл услышан. На репутацию Евсеева это точно как-то повлияет, всегда неприятно, когда публично обсуждают твое имя. Другой вопрос – как тренер отнесется к этому, сделает ли он правильные выводы. Это хорошее предупреждение, РФС последовательно борется за чистоту игры и соблюдение норм этики. Любое нарушение регламента РФС не может остаться без внимания и наказания", - добавил собеседник агентства.