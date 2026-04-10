Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме поддержали наказание Евсеева за мат
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:01 10.04.2026 (обновлено: 13:30 10.04.2026)
В Госдуме поддержали наказание Евсеева за мат

Свищев считает, что РФС справедливо наказал Евсеева за брань в прямом эфире

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Скандал вокруг главного тренера махачкалинской футбольной команды "Динамо" Вадима Евсеева скажется на репутации специалиста, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев.
"Динамо" 5 апреля дома в 23-м туре чемпионата России сыграло вничью с калининградской "Балтикой" - 2:2. Евсеев в послематчевом флеш-интервью использовал 12 нецензурных слов меньше чем за минуту. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) в четверг оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей.
"Вопрос не в сумме штрафа. Самое главное, что наказание вынесено, и это серьезное предупреждение. Тренерам, спортсменам, персоналу нужно быть внимательными в выражении своих эмоций и в высказываниях. Потому что на них смотрят миллионы болельщиков и людей, имеющих отношение к спорту. Конечно, ситуации бывают разные, но надо уметь себя сдерживать", - сказал Свищев.
"Наказание совершенно правильное. Насколько оно будет действенным для этого тренера и примером для других спортсменов, тренеров, чиновников, руководителей, сказать сложно. Но я надеюсь, что посыл услышан. На репутацию Евсеева это точно как-то повлияет, всегда неприятно, когда публично обсуждают твое имя. Другой вопрос – как тренер отнесется к этому, сделает ли он правильные выводы. Это хорошее предупреждение, РФС последовательно борется за чистоту игры и соблюдение норм этики. Любое нарушение регламента РФС не может остаться без внимания и наказания", - добавил собеседник агентства.
ФутболСпортВадим ЕвсеевДмитрий Свищев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    10.04 16:30
    Авангард
    ЦСКА
  • Хоккей
    10.04 19:30
    Локомотив
    Салават Юлаев
  • Футбол
    10.04 20:00
    ФК Париж
    Монако
  • Футбол
    10.04 22:00
    Реал Мадрид
    Жирона
  • Футбол
    10.04 21:45
    Рома
    Пиза
  • Футбол
    10.04 22:05
    Марсель
    Мец
  • Футбол
    10.04 22:00
    Вест Хэм
    Вулверхэмптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала