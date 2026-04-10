ВС России сорвали плановую ротацию ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Попадания барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки войск "Восток" сорвали плановую ротацию ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны России.
В Запорожской и Днепропетровской областях расчёты БПЛА группировки "Восток" выявили маршруты переброски резервов и попытку ротации подразделений ВСУ, затем координаты целей были переданы операторам ударных дронов и "Ланцетам".
"Точными попаданиями барражирующих боеприпасов "Ланцет" и ударными дронами на марше уничтожены бронетранспортеры американского производства, а также автомобильная техника. Находившаяся в машинах живая сила противника ликвидирована. Уничтожение техники и резервов полностью сорвало плановую ротацию ВСУ и не позволило противнику усилить передовые позиции на данных участках", - говорится в сообщении.