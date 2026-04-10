Рейтинг@Mail.ru
Материалы дела о прорыве плотины в Дагестане направили в СК - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 10.04.2026 (обновлено: 17:57 10.04.2026)
Материалы дела о прорыве плотины в Дагестане направили в СК

© РИА Новости / Мария МарикянОдин из затопленных участков в поселке в Дагестане
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 10 апр - РИА Новости. Материалы о прорыве плотины Геджухского водохранилища в Дагестане направлены в Следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании виновных по двум статьям УК РФ, сообщается в Telegram-канале Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Дербентская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что собственник и организации, использующие комплекс Геджухского водохранилища на реке Дарвагчай, не обеспечили безопасную эксплуатацию гидротехнического сооружения. Это привело к прорыву плотины, неконтролируемому сбросу водных масс и затоплению прилегающей территории, в том числе населенных пунктов.
"Материалы проверки природоохранной прокуратурой направлены в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации объекта) и по статье 293 УК РФ (халатность)", – говорится в сообщении.
В воскресенье в Дербентском районе из-за обильных осадков произошло перенаполнение Геджухского водохранилища и образовался прорыв дамбы. Вода хлынула в населенные пункты, основной удар пришелся по поселку Мамедкала, где, по данным МЧС, оказались подтоплены около 260 домов. Частично эвакуированы люди не только из Мамедкалы, но и сел Юный Пахарь, Геджук и Кала – всего более 4 тысяч человек.
ПроисшествияРоссияРеспублика ДагестанНаводнение в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала