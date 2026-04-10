Материалы дела о прорыве плотины в Дагестане направили в СК

МАХАЧКАЛА, 10 апр - РИА Новости. Материалы о прорыве плотины Геджухского водохранилища в Дагестане направлены в Следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании виновных по двум статьям УК РФ, сообщается в Telegram-канале Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Дербентская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что собственник и организации, использующие комплекс Геджухского водохранилища на реке Дарвагчай, не обеспечили безопасную эксплуатацию гидротехнического сооружения. Это привело к прорыву плотины, неконтролируемому сбросу водных масс и затоплению прилегающей территории, в том числе населенных пунктов.
"Материалы проверки природоохранной прокуратурой направлены в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации объекта) и по статье 293 УК РФ (халатность)", – говорится в сообщении.
В воскресенье в Дербентском районе из-за обильных осадков произошло перенаполнение Геджухского водохранилища и образовался прорыв дамбы. Вода хлынула в населенные пункты, основной удар пришелся по поселку Мамедкала, где, по данным МЧС, оказались подтоплены около 260 домов. Частично эвакуированы люди не только из Мамедкалы, но и сел Юный Пахарь, Геджук и Кала – всего более 4 тысяч человек.