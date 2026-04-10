08:48 10.04.2026 (обновлено: 09:21 10.04.2026)
Российский боксер Силягин не смог завоевать вакантный пояс IBF

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российский боксер Павел Силягин потерпел поражение от кубинца Ослейса Иглесиаса в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) во втором среднем весе (до 76,2 кг).
Бой, прошедший в Монреале, завершился победой Иглесиаса техническим нокаутом по итогам восьми раундов.
Силягину 32 года, он потерпел первое поражение в карьере, также в его активе 16 побед (7 - нокаутом) и одна ничья. Иглесиасу 28 лет, он одержал 15 побед в 15 поединках, 14 из которых закончились нокаутом.
